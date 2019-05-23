Жителя Прикамья задержали за убийство знакомой

СЕГОДНЯ 06:31 2019-05-23T06:31:22+03:00

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Тело 47-летней женщины с множественным ранами и признаками насильственной смерти обнаружили 8 мая в Карагайском районе Пермского края. По подозрению в убийстве задержали 57-летнего сожителя женщины. После совершения преступления он прятался в лесу.

Следствие выяснило, что между сожителями возникла ссора на бытовой почве. Мужчина стал избивать женщину, а после стал душить ее шлангом. В конце злоумышленник нанес женщине несколько ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Злоумышленник находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье следователи проверят информацию об издевательствах над подростком. В социальных сетях появилась информация о том, что в селе Юсьва Коми Пермяцкого округа местные подростки жестоко издевались над сверстником, заставив его выжечь раскалённым гвоздем татуировку на руке.

ИСТОЧНИК KP.RU