2019-05-22T19:30:44+03:00
Общество

Департамент образования Перми проверит гимназию, где у девочек проходной балл выше, чем у мальчиков

А уполномоченный по правам ребенка предложила родителям обиженных детей обращаться в прокуратуру
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В гимназии проведут проверку. Фото: сайт гимназии №4.В гимназии проведут проверку. Фото: сайт гимназии №4.
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В гимназии №4, в которой в прошлом году отстранили от уроков девочку, пришедшую на занятия с розовыми волосами, назрел очередной скандал. Пермяки в социальных сетях рассказали, что при приеме в первый класс гимназии – после подготовительных курсов – проходной балл сделали разным для девочек и мальчиков, Причем, сообщили об этом официально, вывесив на стенде в гимназии сообщение, что для девочек проходной балл - 69,1, а для мальчиков - 65,7.

- В гимназии организован прием в первые классы как по закрепленной территории, так и на свободные места, - прокомментировали ситуацию в департаменте образования администрации Перми. - Учреждение обязано принять всех детей, проживающих на закрепленной территории, а на свободные места правила приема устанавливаются локальным актом гимназии. В данной гимназии локальным актом закреплено психолого-педагогическое наблюдение детей, на основании этого определяется рекомендуемый список к зачислению.

По словам директора городского психологического центра Ольги Ткачевой, в гимназических учреждениях девочек действительно больше.

- Вместе с тем совместное обучение в одном классе мальчиков и девочек имеет свою ценность в создании психологического климата, в формировании социальных связей и в воспитательном процессе, - отметила психолог.

Тем не менее департамент образования администрации Перми намерен провести проверку гимназии.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова пообещала разобраться в ситуации.

- Законодательство не предусматривает никаких критериев отбора по гендерному признаку, - рассказала она на Радио "Комсомольская правда" - Пермь". - Рекомендую родителям либо обратиться к нам, либо в департамент образования, либо в прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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