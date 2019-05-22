В Перми уничтожили более 300 кг запрещенных яблок

СЕГОДНЯ 16:44 2019-05-22T16:48:32+03:00

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16 мая в Перми выявили партию запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации фруктов. Яблоки обнаружили на оптовом фруктово-овощном складе на улице Пожарная. Фрукты без маркировки (общим весом в 352 килограмма) изъяли.

- Продукция была изъята и уничтожена путем механического воздействия на полигоне твердых бытовых отходов «Софроны», - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Ранее мы рассказывали о том, что на таможне в пермском аэропорту остановили трех туристов. Двое из них везли из Грузии по нескольку гранатов, а один - немного орехов и специи. Им пришлось продукты оставить в зоне таможенного досмотра. Эта продукция уничтожена. А нарушителям грозит штраф в 500 рублей. Ведь в октябре 2015 года указом Россельхознадзора был запрещен ввоз из Грузии любой растительной продукции - хоть чая, хоть гранатов.

ИСТОЧНИК KP.RU