"Все в дыму": в Перми произошел пожар у территории завода
На месте работают сотрудники МЧС
Фото из instagram chp_59
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22 мая в Перми у территории завода в Индустриальном районе произошел пожар. Пользователи сети выкладывают в городские паблики фотографии, где видно, что с места происшествия идет черный густой дым.
- Все в дыму, - пишут они.
Сейчас на месте пожара работают сотрудники МЧС.
- От нас задействовано 16 единиц техники и 55 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Установлено, что угрозы распространения огня на строения нет. Пострадавших нет. По предварительным данным, на открытой территории горят шпалы.
Причины пожара и все обстоятельства устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU