"Все в дыму": в Перми произошел пожар у территории завода

СЕГОДНЯ 16:12 2019-05-22T16:14:48+03:00

Изменить размер текста: A A

22 мая в Перми у территории завода в Индустриальном районе произошел пожар. Пользователи сети выкладывают в городские паблики фотографии, где видно, что с места происшествия идет черный густой дым.

- Все в дыму, - пишут они.

Сейчас на месте пожара работают сотрудники МЧС.

- От нас задействовано 16 единиц техники и 55 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Установлено, что угрозы распространения огня на строения нет. Пострадавших нет. По предварительным данным, на открытой территории горят шпалы.

Причины пожара и все обстоятельства устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU