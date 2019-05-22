2019-05-22T16:14:48+03:00
Происшествия

"Все в дыму": в Перми произошел пожар у территории завода

На месте работают сотрудники МЧС
Елена КОНОВА
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Фото из instagram chp_59Фото из instagram chp_59
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22 мая в Перми у территории завода в Индустриальном районе произошел пожар. Пользователи сети выкладывают в городские паблики фотографии, где видно, что с места происшествия идет черный густой дым.

- Все в дыму, - пишут они.

Сейчас на месте пожара работают сотрудники МЧС.

- От нас задействовано 16 единиц техники и 55 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Установлено, что угрозы распространения огня на строения нет. Пострадавших нет. По предварительным данным, на открытой территории горят шпалы.

Причины пожара и все обстоятельства устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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