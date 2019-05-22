2019-05-22T15:32:42+03:00
Общество

Парк Горького приглашает на Фестиваль мороженого

Он пройдет 1 июня
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Фото предоставлено администрацией Парка ГорькогоФото предоставлено администрацией Парка Горького
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1 июня, в Международный день защиты детей, в Парке Горького пройдет традиционный фестиваль мороженого, главным героем которого станет Мишка Топтыжка.

На главной сцене с 14.00 до 17.00 состоится концертная программа с театрализованным иллюзионным шоу «Топтыжка - волшебник», с выступлениями лучших детских коллективов Перми, конкурсами, играми и танцевальными флэшмобами. А главное – можно будет принять участие в розыгрыше годового запаса мороженого!

С 12.00 до 17.00 на центральной площади будут работать различные интерактивные площадки с выступлением фокусника, аквагримом и шоу мыльных пузырей. Дети смогут принять участие в творческих мастер-классах, а также почувствовать себя настоящим кондитерами, попрактиковавшись в приготовлении и украшении мороженого. Для любителей конструирования будет работать игровая станция «Лего-сити». О безопасности дорожного движения маленьким пешеходам расскажут сказочные герои. Развлекать гостей также будет «Группа настроения Парка». Сделать фотографии на память можно будет около тематических фотозон.

Ждем детей и взрослых на веселый праздник!

ИСТОЧНИК KP.RU

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