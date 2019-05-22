Жители Прикамья запустят цифровых воздушных змеев

СЕГОДНЯ 15:06 2019-05-22T15:06:45+03:00

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В субботу, 25 мая, Пермский край присоединится к Всероссийской акции «Запуск цифровых воздушных змеев». Флешмоб связан с переходом на цифровое телевещание и отключением аналоговой трансляции федеральных каналов, которое состоится 3 июня.

В Прикамье площадкой проведения акции станет набережная Камы в Перми, сбор участников начнётся в 14.00. Жители региона запустят 22 воздушных змея: 20 – с логотипами телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового вещания, 1 – с «цифровой бабочкой» и ещё 1 – с названием субъекта. Перед началом запуска змеев пройдёт «Цифровая зарядка» как символ готовности к предстоящему отключению аналогового телевидения и возможности оказания всесторонней помощи гражданам.

На Совете глав муниципальных образований губернатор Прикамья Максим Решетников напомнил, что в регионе была проведена большая работа для перехода на цифровое вещание: обеспечена социальную помощь льготникам, работа волонтеров, наличие оборудование для цифрового телевещания, организована информационная кампания, а также проведение работы с управляющими компаниями по восстановлению общедомовых антенн.

«На краевом уровне оказываем социальную поддержку пенсионерам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. На эти цели из бюджета направили свыше 2,8 млн рублей. Помощь получили уже 2880 человек», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, в Прикамье работает региональная горячая линия по вопросам подключения к цифровому ТВ – 8-800-555-05-53. Также можно позвонить на федеральную горячую линию по номеру: 8-800-220-20-02.

ИСТОЧНИК KP.RU