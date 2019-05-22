Пермские спортсменки выиграли международный турнир в Испании
Команда «Аурелия» спортивного клуба эстетической гимнастики «Вдохновение» обошла всех соперников и стала победителями турнира Мира в Испании.
Международный турнир по эстетической гимнастике среди девочек 10-12 лет проходил в испанском городе Картахена. Команда тренера Оксаны Трусовой не оставила шансы соперницам.
фото СК"Вдохновение"
Награждение состоялось 18 мая.
Напомним, ранее мы писали о том, что прикамские спортсмены стали чемпионами страны по фристайлу.Воспитанница чусовской школы «Огонек» имени Постникова Анастасия Смирнова была лучшей в квалификации и уверенно победила в финале, опередив двух спортсменок из Санкт-Петербурга Анну Герасимову и Светлану Иванову. В соревнованиях мужчин победил спортсмен из Прикамья Андрей Махнев. Второе место также у представителя Пермского края Антона Латышева. Тройку призеров замкнул Илья Чевский из Красноярского края.
ИСТОЧНИК KP.RU