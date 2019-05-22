2019-05-22T15:01:09+03:00
Общество

Пермские спортсменки выиграли международный турнир в Испании

Соревнования проходили в городе Картахена
Лилия Абибулаева
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фото СК"Вдохновение"фото СК"Вдохновение"
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Команда «Аурелия» спортивного клуба эстетической гимнастики «Вдохновение» обошла всех соперников и стала победителями турнира Мира в Испании.

Международный турнир по эстетической гимнастике среди девочек 10-12 лет проходил в испанском городе Картахена. Команда тренера Оксаны Трусовой не оставила шансы соперницам.

фото СК"Вдохновение"

фото СК"Вдохновение"

Награждение состоялось 18 мая.

Напомним, ранее мы писали о том, что прикамские спортсмены стали чемпионами страны по фристайлу.Воспитанница чусовской школы «Огонек» имени Постникова Анастасия Смирнова была лучшей в квалификации и уверенно победила в финале, опередив двух спортсменок из Санкт-Петербурга Анну Герасимову и Светлану Иванову. В соревнованиях мужчин победил спортсмен из Прикамья Андрей Махнев. Второе место также у представителя Пермского края Антона Латышева. Тройку призеров замкнул Илья Чевский из Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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