В Пермском крае сотрудник полиции спас из пожара 86-летнюю учительницу
Роман Салауров старший лейтенант регистрационно – экзаменационной группы ГИБДД отдела МВД России по Карагайского району Пермского края спас из горящего дома бывшую учительницу. Мужчина был на выходном, когда произошло ЧП. Он и его приятель Иван Гогарских заметили возгорание в жилом доме. Роман помнил, что там живет его бывшая учительница истории.
фото ГУ МВД по Пермскому краю
Позвонив в экстренные службы, мужчины помчались спасать пенсионерку. Подбежав к дому, они начали стучать в окно. Женщина открыла стеклопакет, и пошла отворять дверь. Иван залез внутрь, подвел женщину к подоконнику.
Роман Салауров порядка осторожно на руки принял потерпевшую и отвел на безопасное расстояние. Прибывшим пожарным расчетам полицейский сообщил, об угрозе взрыва газового баллона.
Врачи скорой помощи обработали ожоги на руках женщины и отправили в больницу.
- Придя в себя от потрясения, Валентина Андриановна Дурегина поблагодарила от всей души своего ученика за спасение. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU