2019-05-22T14:00:32+03:00
Общество

В Пермском крае сотрудник полиции спас из пожара 86-летнюю учительницу

После спасения женщину отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Роман Салауров старший лейтенант регистрационно – экзаменационной группы ГИБДД отдела МВД России по Карагайского району Пермского края спас из горящего дома бывшую учительницу. Мужчина был на выходном, когда произошло ЧП. Он и его приятель Иван Гогарских заметили возгорание в жилом доме. Роман помнил, что там живет его бывшая учительница истории.

фото ГУ МВД по Пермскому краю

фото ГУ МВД по Пермскому краю

Позвонив в экстренные службы, мужчины помчались спасать пенсионерку. Подбежав к дому, они начали стучать в окно. Женщина открыла стеклопакет, и пошла отворять дверь. Иван залез внутрь, подвел женщину к подоконнику.

Роман Салауров порядка осторожно на руки принял потерпевшую и отвел на безопасное расстояние. Прибывшим пожарным расчетам полицейский сообщил, об угрозе взрыва газового баллона.

Врачи скорой помощи обработали ожоги на руках женщины и отправили в больницу.

- Придя в себя от потрясения, Валентина Андриановна Дурегина поблагодарила от всей души своего ученика за спасение. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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