2019-05-22T12:28:15+03:00
Происшествия

В Прикамье полицейские нашли в лесу двух пропавших детей

Сотрудникам полиции помогали волонтеры
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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20 мая в поселке Керчевский пропали двое детей. 14-летняя девочка не вернулась домой после школы, а 9-летний мальчик ушел на прогулку и пропал.

Родители обратились в полицию. Сотрудники полиции и волонтеры в течение нескольких часов прочесывали лес, поселок, исследовали водоемы.

Поиски увенчались успехом. Детей нашли в заброшенном доме на территории поселка. Детей передали родителям.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермские волонтеры разыскивают родственников бабушки, которая не помнит, где живет В среду, 22 мая, в 7:00 в Свердловском районе Перми волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой обнаружили бабушку.Приметы: на вид 70-80 лет, рост 150 см, волосы светлые, глаза голубы. Была одета: домашние бриджи, серо-зеленая куртка, черные туфли, серый платок, пятнистая дубленка. Всем, кто узнал данную женщину связаться с нами по телефонам: 8(342) 20-44-904, 8 (902) 630-80-82.

ИСТОЧНИК KP.RU

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