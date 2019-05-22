2019-05-22T11:10:00+03:00
Общество

Житель Турции, задолжавший алименты ребенку в Прикамье, пытался сбежать из России

Ему грозит депортация
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В отделе судебных приставов находится исполнительное производство в отношении жителя Турции, который отказывался содержать своего несовершеннолетнего ребенка в Пермском крае.

Мужчина скрывал источник доходов, а потом переехал в Москву. Должник хотел сбежать из России, но судебные приставы приняли меры - вынесли постановление о запрете выезда за пределы Российской федерации.

- Процесс снятия ограничения занимает до двух недель. Однако вместо того, чтобы поторопиться с оплатой, гражданин Турции решил оспорить действия пристава, требуя, чтобы его исключили из стоп-листа. Вероятно, мужчина забыл, что решение суда о взыскании алиментов носит обязательный характер. Только полностью рассчитавшись с задолженностью, он сможет избежать принудительного выдворения, оборачивающегося для нелегалов невозможностью пребывания на территории РФ в течение продолжительного времени. Благодаря применению ограничения неплательщику все же придется задуматься о последствиях умышленного уклонения от алиментов, - сообщают в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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