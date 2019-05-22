2019-05-22T10:56:17+03:00
Общество

В Перми перевыпустят проездные билеты

Менять билеты будут в пунктах обслуживания проездных
Лилия Абибулаева
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--Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
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Как сообщает Business Class, согласно постановлению правительства в Перми с 1 июля 2018 учет льготных поездок будет осуществляться через единую краевую систему. В связи с этим действующие проездные документы заменят на новые.

Замена билета будет производиться при обращении жителей города в пункты обслуживания проездных документов для пополнения на июль и другие периоды.

Для оформления документы допускаются только карты «МИР».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за велопробега ограничат движение. В воскресенье, 26 мая, в Перми пройдет ежегодный велопробег «Пермское кольцо». В связи с эти в Дзержинском районе Перми ограничат движение транспорта.Так, проезд для автомобилистов будет перекрыт на проспекте Парковом от улицы Переселенческой до Куфонина, на Переселенческая от Гатчинская до проспекта Паркового, а также по Гатчинская на участке от Подлесной до Василия Каменского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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