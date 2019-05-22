2019-05-22T10:22:15+03:00
Происшествия

«Был в компании друзей»: в Перми при странных обстоятельствах погиб подросток

Следователи проводят проверку
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Трагедия произошла в Орджоникидзевском районе Перми в ночь на 20 мая. Компания подростков отдыхала на даче родственника одно из ребят. Внезапно одному из мальчиков стало плохо.

- Тело несовершеннолетнего было обнаружено в ночь на 20 мая в деревне Нижняя Мостовая, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в следственном отделе Орджоникидзевского района. - Мальчику стало плохо, друзья вызвали скорую. Врачи констатировали смерть. Назначена экспертиза для установления причины смерти.

Следователи проводят проверку обстоятельств смерти ребенка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми погиб 15-летний подросток, который выпал с окна пятого этажа. 7 февраля в полдень из окна пермской пятиэтажки на ул. Докучаева в Дзержинском районе Перми упал 15-летний подросток. Местные жители вызвали «скорую помощь». Приехавшие медики констатировали смерть мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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