2019-05-22T08:47:34+03:00
Происшествия

В Перми иномарка сбила 12-летнего школьника

Ребенок получил травму головы
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

ДТП произошло во вторник, 21 мая, в Свердловском районе Перми. На улице Тихой 32-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» сбил 12-летнего мальчика.

Как сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю, по предварительной информации ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии школьник получил травму головы и перелом стопы. Мальчика отправили в больницу.

По данному факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми произошло ДТП с мотоциклистом. Во вторник, 21 мая, на улице Чернышевского в Свердловском районе Перми произошло ДТП с участием мотоциклиста.Обстоятельства аварии не известны. При ударе мотоциклист вылетел на проезжую часть и получил множественные травмы.Мужчина получил сочетанные травмы и был отправлен в краевую клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Турции, задолжавший алименты ребенку в Прикамье, пытался сбежать из России
В Перми перевыпустят проездные билеты
В Перми из-за велопробега ограничат движение
«Был в компании друзей»: в Перми при странных обстоятельствах погиб подросток
Более 10 пермских врачей боролись за жизнь малыша, выпавшего с 6 этажа
Дмитрий Козак проинспектировал строительство домов микрорайона Любимов
В Перми произошло ДТП с мотоциклистом
Пермские волонтеры разыскивают родственников бабушки, которая не помнит, где живет
В Прикамье подростков осудили за кражу охотничьего ружья
В Пермском крае разработают план по вовлечению в спорт жителей старше 30 лет
В Перми закрыли кафе «Уральские посикунчики»
«Выжигал раскаленным гвоздем татуировку». В Прикамье следователи проверят информацию об издевательствах над подростком
В Перми задержали подростка, который задушил своего дедушку
Житель Прикамья обманул государство на 3 миллиона