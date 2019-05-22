В Перми иномарка сбила 12-летнего школьника

СЕГОДНЯ 08:43 2019-05-22T08:47:34+03:00

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ДТП произошло во вторник, 21 мая, в Свердловском районе Перми. На улице Тихой 32-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» сбил 12-летнего мальчика.

Как сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю, по предварительной информации ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии школьник получил травму головы и перелом стопы. Мальчика отправили в больницу.

По данному факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми произошло ДТП с мотоциклистом. Во вторник, 21 мая, на улице Чернышевского в Свердловском районе Перми произошло ДТП с участием мотоциклиста.Обстоятельства аварии не известны. При ударе мотоциклист вылетел на проезжую часть и получил множественные травмы.Мужчина получил сочетанные травмы и был отправлен в краевую клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU