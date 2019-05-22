В Перми иномарка сбила 12-летнего школьника
ДТП произошло во вторник, 21 мая, в Свердловском районе Перми. На улице Тихой 32-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц» сбил 12-летнего мальчика.
Как сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю, по предварительной информации ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии школьник получил травму головы и перелом стопы. Мальчика отправили в больницу.
По данному факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми произошло ДТП с мотоциклистом. Во вторник, 21 мая, на улице Чернышевского в Свердловском районе Перми произошло ДТП с участием мотоциклиста.Обстоятельства аварии не известны. При ударе мотоциклист вылетел на проезжую часть и получил множественные травмы.Мужчина получил сочетанные травмы и был отправлен в краевую клиническую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU