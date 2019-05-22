Более 10 пермских врачей боролись за жизнь малыша, выпавшего с 6 этажа

СЕГОДНЯ 08:24 2019-05-22T08:24:10+03:00

У ребенка были множественные травмы внутренних органов

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Несчастный случай произошел 11 мая в Перми. В детскую клиническую больницу доставили ребенка, который выпал из окна 6 этажа. Малыш получил множественные травмы, но был жив.

К оказанию медпомощи подключились все члены хирургической бригады: хирург, травматолог, нейрохирург, анестезиолог, также была выполнена компьютерная томография. У ребенка выявили повреждения внутренних органов.

В больнице его сразу направили в операционную.

Врач-хирург Данила Савельев и два ассистента Ксения Богданова и Анастасия Смышляева провели экстренную операцию, позволившую сохранить жизнь ребенку, поскольку он мог погибнуть от большой кровопотери. Операция длилась 2,5 часа, - сообщают в пресс-службе правительства Пермского края.

После операции малыша перевели в реанимацию, где им занимались врачи анестезиологи-реаниматологи совместно с хирургами. В понедельник, 20 мая, ребенка перевели в общую палату, где он будет лечиться еще месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU