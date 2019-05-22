Пермские волонтеры разыскивают родственников бабушки, которая не помнит, где живет

СЕГОДНЯ 07:47 2019-05-22T08:14:23+03:00

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В среду, 22 мая, в 7:00 в Свердловском районе Перми волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой обнаружили бабушку.

- Женщину нашли рядом с домом 60 на Комсомольском проспекте,- сообщили волонтеры. - Бабушку зовут Нина Старикова.

Приметы: на вид 70-80 лет, рост 150 см, волосы светлые, глаза голубы.

Была одета: домашние бриджи, серо-зеленая куртка, черные туфли, серый платок, пятнистая дубленка.

Всем, кто узнал данную женщину связаться с нами по телефонам: 8(342) 20-44-904, 8 (902) 630-80-82.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми нашли живым пропавшего пять дней назад парня. 26-летний Вячеслав Петрин днем 15 мая вышел из дома в поселке Северный-Коспашский, находящегося возле Кизела. Он ушел гулять с собакой и пропал. С тех пор его никто не видел. Родственники подали заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU