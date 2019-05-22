В Прикамье подростков осудили за кражу охотничьего ружья

СЕГОДНЯ 07:19 2019-05-22T07:19:28+03:00

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В Чердынском районе осудили двух несовершеннолетних за кражу ружья. В ноябре прошлого года подростки вызвались помочь мужчине и показать дорогу до соседнего села. Во время поездки 16 и 17 -летние парни украли из машины мужчины охотничье ружье.

Как сообщают в краевом следственном комитете, каждому подростку назначено 2 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в полгода.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье следователи проверят информацию об издевательствах над подростком. В социальных сетях появилась информация о том, что в селе Юсьва Коми Пермяцкого округа местные подростки жестоко издевались над сверстником, заставив его выжечь раскалённым гвоздем татуировку на руке.Также автор сообщил, что пострадавший 16-летний подросток уже несколько лет не ходит в школу, потому что его выгнали из седьмого класса.

ИСТОЧНИК KP.RU