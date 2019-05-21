«Выжигал раскаленным гвоздем татуировку». В Прикамье следователи проверят информацию об издевательствах над подростком
В социальных сетях появилась информация о том, что в селе Юсьва Коми Пермяцкого округа местные подростки жестоко издевались над сверстником, заставив его выжечь раскалённым гвоздем татуировку на руке.
«Началось все с того, что у парня увели телефон, - написал автор поста. - Вместо того, чтобы разобраться с вором самому, он написал заявление в полицию. Поступил, так сказать, не по понятиям. За это местные подростки заставили его взять в руки брусок с гвоздем, зажигалку и избавиться от наколочки».
Также автор сообщил, что пострадавший 16-летний подросток уже несколько лет не ходит в школу, потому что его выгнали из седьмого класса.
В следственном управлении Следственного комитета РФ по Пермскому краю сообщили, что будет организована доследственная проверка.
- В ближайшее время будет проведен комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе ведомства. - С учетом полученных данных, после выполнения всех проверочных действий будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU