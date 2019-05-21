2019-05-21T21:34:39+03:00
Происшествия

«Выжигал раскаленным гвоздем татуировку». В Прикамье следователи проверят информацию об издевательствах над подростком

Назначена доследственная проверка
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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В социальных сетях появилась информация о том, что в селе Юсьва Коми Пермяцкого округа местные подростки жестоко издевались над сверстником, заставив его выжечь раскалённым гвоздем татуировку на руке.

«Началось все с того, что у парня увели телефон, - написал автор поста. - Вместо того, чтобы разобраться с вором самому, он написал заявление в полицию. Поступил, так сказать, не по понятиям. За это местные подростки заставили его взять в руки брусок с гвоздем, зажигалку и избавиться от наколочки».

Также автор сообщил, что пострадавший 16-летний подросток уже несколько лет не ходит в школу, потому что его выгнали из седьмого класса.

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Пермскому краю сообщили, что будет организована доследственная проверка.

- В ближайшее время будет проведен комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в пресс-службе ведомства. - С учетом полученных данных, после выполнения всех проверочных действий будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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