2019-05-21T14:45:08+03:00
Общество

В Пермском крае клещи покусали более 600 детей

Всего с начала сезона от укусов пострадали 2706 человек
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Роспотребнадзор предупреждает о подъеме клещевой активности на территории Пермского края.

С начала весеннего сезона в медицинские учреждения Пермского края уже обратились 2706 человек, в том числе 601 ребенок. За предыдущую неделю клещи покусали 1920 человек и 384 ребенка. В 2019 году укушенных в два раза больше, чем в прошлом. Однако число обратившихся не превышает максимальных значений.

На территории Прикамья функционируют 16 лабораторий, куда можно сдать насекомое.

Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание жителей Перми и края на то, что клещевой энцефалит может содержаться в молочных продукта, произведенных из молока коз, коров, овец.

- Молоко, приобретенное в частных хозяйствах можно употреблять только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана, - отмечают в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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