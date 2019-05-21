2019-05-21T14:09:14+03:00
Общество

В Перми выделят 68, 7 миллионов рублей на новые остановки

Еще более 15 миллионов потратят на ремонт старых
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми начали разрабатывать программу обновления и обустройства остановочных пунктов в городе. Так, к 2023 году планируют обустроить 100 остановочных пунктов. На это из городского бюджета выделят 68, 7 миллионов рублей.

- Предполагается, что павильоны будут устанавливаться из прочных материалов в едином архитектурном стиле. Также они должны будут вмещать от 40 до 135 человек единовременно, оснащаться лавочками и урнами, а также быть двух типов размещения: для полноразмерных и узких посадочных площадок, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Также программа включает ремонт уже установленных остановок. На это выделят более 15 миллионов рублей. Только за 2019 год планируют отремонтировать 114 остановочных пунктов.

Напомним, ранее мы писали о том, что движение по Чусовскому мосту перекроют в ночь на 23 мая. Сейчас подрядчик проводит подготовку к заливке специальной бетонной смесью некоторых участков моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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