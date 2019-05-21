2019-05-21T13:47:05+03:00
Общество

«Победа» отменила рейсы из Перми в Анталью

Тем, кто купил билеты заранее, вернут деньги
Лилия Абибулаева
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--Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Как сообщает Business Class, улететь из Перми в Анталью авиакомпанией «Победа» будет невозможно - перевозчик снял летную программу.

- Мы скорректировали расписание с учетом спроса и предпочтений наших клиентов. Рейсы в Анталью из Перми выполнять не будем, но полетную программу по другим направлениям расширили, - цитирует издание.

В авиакомпании отметили, что на отдых авиакомпанией «Победа» пермяки могут улететь в Сочи, Анапу, Грузию.

Гражданам, которые купили билеты Анталью до отмены рейсов, перевозчик возместит полную стоимость билетов.

Напомним, ранее мы писали о том, что куда можно будет улететь из Перми летом 2019 Поманив жарой в майские праздники, пермская погода вновь обернулась дождями и холодом. И сейчас как никогда хочется в отпуск, на теплое море. Во-первых, на российский юг. Из пермского аэропорта самолеты летают в Симферополь, Анапу, Сочи и Краснодар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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