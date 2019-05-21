2019-05-21T11:36:52+03:00
Общество

В Перми появится памятник Ф.М. Достоевскому

Его планируют установить в Свердловском районе
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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23 мая на заседании совета по топонимике власти города обсудят установку памятных плит на Аллее доблести и славы Перми, присвоение названий новым улицам в Свердловском районе, проект эскиза памятника им. Достоевскому.

Памятник писателю может появиться в саду Декабристов.

Также члены совета поговорят о присвоении общеобразовательным школам Перми имен заслуженного работника МВД России, полковника милиции Якова Вагина и основателя города, инициатора открытия первых школ на Урале Василия Татищева.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми предлагают переименовать улицы, названные в честь революционеров. Комиссия по вопросам присвоения наименований территориям общего пользования предложила пермякам проголосовать за переименование улиц, названных в честь исторических личностей, которые «известны расправами, убийствами и терриористической деятельностью», - сообщает администрация губернатора со ссылкой на общественников, предложивших переименование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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