В Прикамье чиновники «убирали» мусор и «ремонтировали»ямы с помощью фотошопа

СЕГОДНЯ 11:14 2019-05-21T11:27:16+03:00

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Главной темой заседания стала работа портала «Управляем вместе». Максим Решетников отметил, что за последние два года с помощью портала удалось решить в два раза больше проблем, чем два года назад. Однако в некоторых районах Пермского края чиновники решают проблемы граждан в буквально смысле, не выходя из-за компьютера: мусорные кучи замазывают с помощью фотошопа. Такой случай был зафиксирован в микрорайоне «Новый Крым» на улице Воронежской.

"Нашим чиновникам верить нельзя," - в прямом эфире радио "КП" - Пермь" пермяки обсуждают, как нас обманывают чиновники. 00:00 00:00

- Появились случаи, когда «уборка» мусора и ямочный ремонт у нас осуществляются посредством фотошопа. Может, перевести нам таких специалистов на другие фронты? Там, где фотошоп нужен, а не реальное решение проблем? Недостаточно просто отчитаться и поставить галочку, — отметил губернатор Пермского края. — Вся система построена на максимальной открытости: люди задали вопрос и обязательно проконтролируют, как в действительности все было сделано. И в ваши KPI мы итоги работы по «Управляем вместе» обязательно включим, будем серьезно пересматривать систему мотивации».

Дмитрий Самойлов отметил, что во избежание проблемы анализ предоставленных отчетов будет взят на особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU