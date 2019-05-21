В Прикамье столкнулись два пассажирских автобусов

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-21T10:50:59+03:00

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Утром 21 мая под Соликамском столкнулись два автобуса. По предварительной информации от ГУ МВД по Пермскому краю, в 9:15 столкнулись автобус Mercedes, следовавший по маршруту № 24, и King Long.

При ДТП оба автобуча получили незначительные повреждения и подлежат восстановлению.

- В аварии пострадали трое взрослых пассажиров. Они получили легкие травмы. Они госпитализированы в травмпункт Соликамска, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в краевом Минздраве.

фото из паблика Типичный Соликамск

Напонимним, ранее мы писали о том, что в Перми под колесами «Яндекс. Такси» погиб лосенок. В воскресенье, 19 мая, на улице Шоссе Космонавтов произошло ДТП. Водитель «Яндекс. Такси» сбил лосенка. В результате аварии животное погибло на месте, а у машины такси отлетел передний бампер. По сообщению минприроды, автомобилисту придется заплатить штраф за сбитого лося до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU