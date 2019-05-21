МЧС прокомментировали пожар в поселке Уральский

СЕГОДНЯ 10:14 2019-05-21T10:14:42+03:00

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Утром 21 мая в поселке Уральский Нытвенского района Пермского края загорелась квартира на третьем этаже многоквартирного дома. Огонь быстро перекинулся на чердак и крышу здания. Местные жители выложили видео с пожаром в социальные сети.

- 21 мая в 04:29 поступило сообщение о пожаре в жилом доме. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, сотрудники скорой помощи, электросетей. В 05.31 пожар локализован. Жильцы эвакуированы. Пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 45 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России – 27 человек и 10 единиц техники. Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Пострадавших в пожаре нет. Жители успели эвакуироваться самостоятельно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Краснокамске горит новый жилой трехэтажный дом. В Краснокамске уже полтора часа полыхает многоквартирный трехэтажный дом, в котором жильцы не так давно справили новоселье.

ИСТОЧНИК KP.RU