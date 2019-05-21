СЕГОДНЯ 09:46 2019-05-21T09:46:36+03:00

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Жители поселка Уральский в Пермском крае сообщили о том, что в городе горит многоквартирный дом. По предварительной информации, возгорание началось в квартире на третьем этаже. Потом огонь перешел на крышу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/710053" frameborder="0"></iframe> «Останутся без крыши над головой»: в Прикамье горит жилой дом.

- Серьезный пожар в поселке Уральский. Горит квартира и весь чердак дома. Даже если все потушат быстро, жители трехэтажки останутся без крыши над головой. В прямом смысле, - сообщают очевидцы.

О причине пожара и наличии пострадавших пока ничего не известно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Краснокамске горит новый жилой трехэтажный дом. В Краснокамске уже полтора часа полыхает многоквартирный трехэтажный дом, в котором жильцы не так давно справили новоселье. Сообщение о пожаре в жилом доме в Краснокамск, расположенном на улице Карла Маркса поступило в 18.55 по местному времени. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, скорой помощи, электросетей.

ИСТОЧНИК KP.RU