«Останутся без крыши над головой»: в Прикамье горит жилой дом
Жители поселка Уральский в Пермском крае сообщили о том, что в городе горит многоквартирный дом. По предварительной информации, возгорание началось в квартире на третьем этаже. Потом огонь перешел на крышу.
«Останутся без крыши над головой»: в Прикамье горит жилой дом.
- Серьезный пожар в поселке Уральский. Горит квартира и весь чердак дома. Даже если все потушат быстро, жители трехэтажки останутся без крыши над головой. В прямом смысле, - сообщают очевидцы.
О причине пожара и наличии пострадавших пока ничего не известно.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Краснокамске горит новый жилой трехэтажный дом. В Краснокамске уже полтора часа полыхает многоквартирный трехэтажный дом, в котором жильцы не так давно справили новоселье. Сообщение о пожаре в жилом доме в Краснокамск, расположенном на улице Карла Маркса поступило в 18.55 по местному времени. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, скорой помощи, электросетей.
ИСТОЧНИК KP.RU