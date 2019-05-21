В Прикамье мужчина напал на пенсионера из-за 5 000 рублей

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-21T09:32:38+03:00

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Житель Губахи ограбил пенсионера, приставив нож к горлу его подруги. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, 83-летний житель Губахи выпивал вместе со своей знакомой. Женщина вышла в магазин, а вернулась с общим знакомым - 47-летний местным жителем. Мужчина, зная, что пенсионер только что получил пенсию, достал нож. Приставив его к горлу женщины, стал угрожать 83-летнему мужчине, что убьет женщину, если не получит денег.

- Испугавшись, потерпевший сообщил, что деньги необходимо снять с банковского счета. Доехав до ближайшего банкомата, пенсионер снял 5 тысяч рублей и передал их подозреваемому. Получив наличные средства, последний скрылся, а потерпевший немедленно обратился в отдел полиции, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Злоумышленника задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU