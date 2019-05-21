АО «ПЗСП» доставит блоки сразу на стройку

СЕГОДНЯ 09:22 2019-05-21T09:22:40+03:00

Бесплатная доставка действует в черте города при отгрузке от 30 куб. м. блоков

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В преддверии летнего строительного сезона АО «ПЗСП» запускает специальную акцию для физических лиц – бесплатная доставка газобетонных блоков. Покупатели смогут заказать продукцию от ПЗСП и получить её прямо на строительную площадку.

Бесплатная доставка действует в черте города при отгрузке от 30 куб. м. блоков. Оформить заказ на продукцию можно в офисе продаж ПЗСП или онлайн на сайте http://shop.pzsp.ru/. При заказе через сайт помимо бесплатной доставки покупатель – физическое лицо – получит скидку 3%. Кроме того, блоки можно оформить в кредит – для этого достаточно подъехать в офис продаж ПЗСП.

Напомним, автоклавные газобетонные блоки – это одна из визитных карточек ПЗСП. Они изготовлены по ГОСТ 31360-2007. Материал имеет сертификат гигиенической чистоты, является несгораемым, при нагревании не выделяет вредных для дыхания веществ. Прочность материала обеспечивают вещества, нерастворимые в воде, поэтому при изменении влажности его прочность не уменьшается.

Узнать о подробностях акции и ценах на газобетонные блоки, а также заказать продукцию можно у менеджеров ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте http://shop.pzsp.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU