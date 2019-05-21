Волонтеры помогают жителям Прикамья подключиться к цифровому ТВ

СЕГОДНЯ 07:42 2019-05-21T07:42:54+03:00

Телевещание в Прикамье перейдет на цифру уже с 3 июня 2019 года

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20 мая на заседании Совета глав муниципальных образований Пермского края обсудили вопрос проведения подготовки к отключению аналогового телевизионного сигнала в муниципальных образованиях Пермского края. Телевещание в Прикамье перейдет на цифру уже с 3 июня 2019 года, все региональные каналы продолжат вещание в аналоговом формате до конца действия лицензии.

Губернатор Прикамья Максим Решетников напомнил, что в регионе была проведена большая работа для перехода на цифровое вещание: обеспечена социальную помощь льготникам, работа волонтеров, наличие оборудование для цифрового телевещания, организована информационная кампания, а также проведение работы с управляющими компаниями по восстановлению общедомовых антенн.

«На краевом уровне оказываем социальную поддержку пенсионерам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. На эти цели из бюджета направили свыше 2,8 млн рублей. Помощь получили уже 2880 человек», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, с 1 апреля начала работать региональная горячая линия по заявкам волонтеров, на которую можно позвонить по номеру: 8-800-555-05-53. По данным Министерства информационного развития и связи Прикамья, на данный момент на нее поступило порядка 440 звонков, в том числе 136 заявок на настройку оборудования. Также для всех желающих работает федеральная горячая линия — 8-800-220-20-02 — по вопросам подключения к цифровому ТВ. На нее от прикамцев поступило более 3,5 тысяч звонков.

При этом, как отметил министр информационного развития Игорь Никитин, есть муниципалитеты так называемой «красной зоны», где пока количество волонтеров ниже нормы. «Среди них Сивинский, Горнозаводский, Частинский, Очерский, Александровский и Чайковский районы. Главам необходимо усилить работу в этом направлении, мы в свою очередь готовы оказать помощь в обучении специалистов.В первую неделю после отключения аналогового вещания количество заявок может увеличиться в 4-5 раз. Наша задача обеспечить жителей своевременной помощью в случае возникновении проблем даже при таком росте количества обращений», — подчеркнул Игорь Никитин.

Губернатор Прикамья Максим Решетников, в свою очередь, поручил главам муниципалитетов взять на личный контроль работу специалистов, ответственных за переход на цифровой телевидение. Работа волонтеров должна быть продлена до 3 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU