2019-05-21T06:20:49+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина украл у работодателя более 70 тысяч рублей

Его приговорили к 8 месяцам исправительных работ
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Житель Березников устроился на работу в магазин к местному жителю. В его обязанности входило следить за сохранностью материальных ценностей и принимать деньги за товар. Однако обязанности свои мужчина не исполнил. Злоумышленник забрал из кассы, в общем, более 70 тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, суд назначил мужчине наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят мужчину за покушение на убийство подруги и двух маленьких детей. Житель Сивинского района Пермского края хотел сжечь свою сожительницу и ее детей. В декабре прошлого года пьяный 33-летний мужчина попытался сжечь дом, где спали женщина и маленькие дети.Женщина и дети смогли выбраться, но дом и имущество спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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