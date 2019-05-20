2019-05-20T19:48:21+03:00
Звезды

В Перми открылся Дягилевский фестиваль

В первый вечер прозвучала Девятая симфония Малера
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Теодор Курентзис открыл фестивальТеодор Курентзис открыл фестивальФото: архив "КП"
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В понедельник, 20 мая, в Перми в 13-й раз стартовал Дягилевский фестиваль. На его открытии прозвучала Девятая симфония Малера в исполнении Фестивального оркестра, состоящего из музыкантов musicAeterna и приглашенных исполнителей. За дирижерским пультом стоял Теодор Курентзис. Впрочем, стоял – это не про Курентзиса. Он так виртуозно управлял оркестром, что создавалось впечатление, будто от каждого музыканта к дирижеру тянутся невидимые нити. И послушно следуя велению этих нитей, оркестр создавал волшебное звучание.

А впереди – еще 10 фестивальных дней. Впервые в России выступит французский ансамбль старинной музыки La Tempête. В Доме Дягилева состоятся концерты, которые проходят в полной темноте и без объявления программы. В Театре-Театре пройдет показ спектакля легендарного Анатолия Васильева «Старик и море», поставленный им в 2017 году для Чеховского фестиваля.

В Пермском театре оперы и балета покажут концертную версию оперы Моцарта «Идоменей», которую этим летом Теодор Курентзис вместе с режиссером Питером Селларсом представит на Зальцбургском фестивале.

А на закрытии фестиваля прозвучит «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса в исполнении одного из лучших западных оркестров - Mahler Chamber Orchestra — совместно с пермским хором musicAeterna.

ИСТОЧНИК KP.RU

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