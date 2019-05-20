Движение по Чусовскому мосту перекроют в ночь на 23 мая

СЕГОДНЯ 17:49 2019-05-20T17:49:06+03:00

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В Прикамье продолжается ремонт моста через реку Чусовая. Сейчас подрядчик проводит подготовку к заливке специальной бетонной смесью некоторых участков моста.

- После подготовки к заливке специальной бетонной смесью в ночь с 22 на 23 мая с 00.00 до 04.00 часов на Чусовском мосту будет закрыто движение для всех видов автотранспорта, кроме спецтранспорта, - сообщили в краевом минтрансе. - Для набора прочности ремонтного состава требуется некоторое время, именно по этой причине в периоды заливки проломов будет закрываться движение транспортных средств. После этого подрядчиком будет укладываться гидроизоляция, а затем асфальтобетонная смесь.

Кстати, сейчас на мосту отремонтировали уже 5 из 16 участков. Работы планируют закончить до 28 июня этого года. Движение на двух полосах будет осуществляться по выходным дням, а также 12 июня, в День города.

ИСТОЧНИК KP.RU