2019-05-20T15:10:29+03:00
Происшествия

В Прикамье осудят мужчину за покушение на убийство подруги и двух маленьких детей

Злоумышленник поджог дом и скрылся
Лилия Абибулаева
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фото СУ СКР по Пермскому краюфото СУ СКР по Пермскому краю
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Житель Сивинского района Пермского края хотел сжечь свою сожительницу и ее детей. В декабре прошлого года пьяный 33-летний мужчина попытался сжечь дом, где спали женщина и маленькие дети.

Злоумышленник отсоединил редуктор газового бытового баллона и поджег его, направив пламя на деревянную стену жилого дома, в котором в это время спали сожительница и ее дети, 5 месяцев и 12 лет. После этого скрылся с места преступления.

фото СУ СКР по Пермскому краю

фото СУ СКР по Пермскому краю

Женщина и дети смогли выбраться, но дом и имущество спасти не удалось.

фото СУ СКР по Пермскому краю

фото СУ СКР по Пермскому краю

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермячка отсудила у приставов 100 тысяч за сорванный отпуск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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