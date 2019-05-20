2019-05-20T16:50:47+03:00
Общество

Пермякам расскажут, есть ли жизнь после «Игры Престолов»

А также гости смогут узнать о психологии персонажей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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Понедельник, 20 мая - роковой день для многих фанатов легендарного сериала. День выхода последней серии. Есть ли жизнь после «Игры Престолов»? Пермский государственный университет предлагает пермякам посмотреть последний эпизод вместе. После просмотра фанатам расскажут, как жить после последней серии и разберут психологические особенности персонажей.

- Гости смогут выдвинуть свои теории, поспорить с учеными Пермского университета, выразить мнение о сериале и книгах, а также спрогнозировать будущие проекты компании HBO, посвященные этому миру. В завершение эксперты ПГНИУ поделятся подборкой сериалов, которые рекомендуют к просмотру после «Игра престолов», - сообщают организаторы.

Мобильный Джорджа Мартина.Вышла последняя серия «Игры престолов». А вот чем закончатся книги? Мы пофантазировали на эту тему, «заглянув» в мобильный Джорджа Р.Р. Мартина.

Тематический вечер «Конец игры» пройдет в Центре городской культуры 20 мая (понедельник) по адресу ул. Пушкина 15. Начало в 19:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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