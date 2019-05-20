2019-05-20T14:13:05+03:00
Общество

Совокупные активы группы «Открытие» превысили 2,6 трлн рублей

Банковская группа «Открытие» представила финансовую отчетность по МСФО за 1 квартал 2019 года
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Совокупные активы группы выросли почти на 20% и достигли 2 630,2 млрд рублей. Доля банковского бизнеса в совокупных активах составила 72,7%, или 1 913,2 млрд рублей. Доля пенсионных активов - 21,5%, или 564,3 млрд рублей. Доля страховых активов - 5,8%, или 152,6 млрд рублей.

По итогам 1 квартала банковская группа «Открытие» получила чистую прибыль в размере 23,8 млрд рублей. При этом операционный доход группы (без учета резервов под обесценение активов) составил 41 млрд рублей, что на 32,2% превышает аналогичный показатель IV квартала 2018 года (30,8 млрд рублей).

Кредитный портфель увеличился на 37,7%, или на 197,1 млрд рублей, достигнув 720 млрд рублей.

Главным источником фондирования группы «Открытие» являются средства клиентов. По итогам 1 квартала 2019 года общий объем средств клиентов вырос на 56,0%. Срочные депозиты составили 72,1% от общего объема средств клиентов, доля текущих счетов - 27,9%. Средства юридических лиц составляют 32,7%, на долю физических лиц приходится 67,3% средств клиентов.

Консолидированная финансовая отчетность на 31 марта 2019 года доступна для просмотра по адресу: http://ir.open.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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