В Перми появился онлайн-сервис, с помощью которого можно проверить водителя такси
В Перми заработал новый онлайн-сервис «Таксомотор Пермского края». Сервис позволяет проверить есть ли у водителя такси разрешение на работу. Для того чтобы проверить, необходимо зайти на сайт министерства транспорта Пермского края, кликнут на специальный баннер и ввести регистрационный номер назначенного автомобиля.
- Наличие Разрешения предусматривает обязанность перевозчика осуществлять предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителя и предрейсовый технический осмотр автомобиля, что является основой безопасных перевозок. В случае отсутствия разрешения, пассажир вправе отказаться от поездки и направить жалобу по ссылке: taxi.permkrai.ru/public для принятия соответствующих мер, - сообщает пресс-служба минтранспорта Прикамья.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пообещали полностью избавить город от «нелегалов» за рулем.
ИСТОЧНИК KP.RU