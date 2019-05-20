2019-05-20T13:24:23+03:00
Общество

В Перми появился онлайн-сервис, с помощью которого можно проверить водителя такси

Для этого необходимо ввести номер автомобиля на сайте минтранса
Лилия Абибулаева
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Перми заработал новый онлайн-сервис «Таксомотор Пермского края». Сервис позволяет проверить есть ли у водителя такси разрешение на работу. Для того чтобы проверить, необходимо зайти на сайт министерства транспорта Пермского края, кликнут на специальный баннер и ввести регистрационный номер назначенного автомобиля.

- Наличие Разрешения предусматривает обязанность перевозчика осуществлять предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителя и предрейсовый технический осмотр автомобиля, что является основой безопасных перевозок. В случае отсутствия разрешения, пассажир вправе отказаться от поездки и направить жалобу по ссылке: taxi.permkrai.ru/public для принятия соответствующих мер, - сообщает пресс-служба минтранспорта Прикамья.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пообещали полностью избавить город от «нелегалов» за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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