В Прикамье закрыли опасный торговый центр

СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-20T12:36:26+03:00

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В Карагае приставы закрыли торговый центр «Мега+», за нарушение требований пожарной безопасности. Заведение не прошло проверку.

- Розничная продажа одежды, обуви, бижутерии и игрушек населению проводились в помещениях, не обеспечивающих безопасное пребывание в них работников и посетителей, - сообщают в пресс-службе судебных приставов.

Суд вынес определение о приостановлении работы в здании. Судебные приставы незамедлительно опечатали торговый центр и будут следить за сохранностью пломб, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайной ситуации.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермячка отсудила у приставов 100 тысяч за сорванный отпуск. Жительнице Перми возместили материальный и моральный ущерб за сорванный отпуск в Италию. В 2016 году у женщины был долг - 13410 рублей по транспортному налогу. Задолженность пермячка оплатила в том же году. А в 2017 году женщина купила билеты в Италию на концерт Андреа Бочелли и оплатила гостиницу. Однако поездке не суждено было случиться. Виной тому стало возбужденное исполнительное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU