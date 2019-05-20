«Остались кроссовки и куртка»: на камской ГЭС женщина пыталась совершить суицид

СЕГОДНЯ 11:44 2019-05-20T11:46:19+03:00

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ЧП произошло в понедельник, 20 мая, около 8:00. Очевидцы сообщили, что женщина пыталась совершить суицид на мосту камской ГЭС.

- От нее осталась куртка и кроссовки, - рассказали очевидцы.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что около 10:00 поступило сообщение о том, что женщина упала в воду.

На месте ЧП работают спасатели.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми прохожий успел поймать женщину, которая пыталась спрыгнуть с моста. В социальных сетях появилось видео, на котором случайный прохожий успевает спасти женщину-самоубийцу. На кадрах, сделанных видеорегистратором, видно, как женщина пытается перелезть через перила Камского моста. Прохожий, увидев это, бросился вперед и успел ухватить самоубийцу. На помощь тут же кинулись водители из проезжавших мимо машин. Общими усилиями ее удалось затянуть обратно на тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU