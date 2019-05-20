Пермячка отсудила у приставов 100 тысяч за сорванный отпуск

СЕГОДНЯ 11:17 2019-05-20T11:17:56+03:00

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Жительнице Перми возместили материальный и моральный ущерб за сорванный отпуск в Италию. В 2016 году у женщины был долг - 13410 рублей по транспортному налогу. Задолженность пермячка оплатила в том же году. А в 2017 году женщина купила билеты в Италию на концерт Андреа Бочелли и оплатила гостиницу. Однако поездке не суждено было случиться. Виной тому стало возбужденное исполнительное производство.

- Судом установлено, что судебным приставом-исполнителем при наличии незначительной суммы задолженности по пеням в размере 463 руб. возбуждено исполнительное производство на 13877 руб. и применена необоснованно суровая мера принудительного исполнения в виде ограничения выезда, несоответствующая фактическому объему нарушения. При этом ИФНС России предприняты все возможные меры по доведению информации о действительной сумме задолженности до судебного пристава, - сообщается в пресс-службе суда индустриального района Перми.

Суд постановил возместить женщине материальный вред в размере 102588 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 5000 рублей и сумму оплаченной госпошлины.

ИСТОЧНИК KP.RU