В Прикамье задержали мужчину за ограбление дачного дома

СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-20T10:53:03+03:00

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Житель Кудымкара сообщил в полицию о том, что его дом ограбили. Неизвестный проник в дом, разбив окно. Злоумышленник украл водяной насос и изделия из цветного металла. Своими действиями правонарушитель причинил потерпевшему значительный ущерб на сумму 8800.

По горячим следам злоумышленника задержали им оказался 47-летний местный житель.

- По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилое помещение и причинением значительного ущерба гражданину, следователями возбуждено уголовное дело. В настоящее время производство предварительного расследования продолжается, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми осудили мужчину, который поджег бар. 50-летний мужчина отдыхал в баре на улице Пушкина. Около 23:00 он поругался с сотрудником заведения и выбежал на улицу. Через час он злоумышленник вернулся с бутылкой с зажигательной смесью.

ИСТОЧНИК KP.RU