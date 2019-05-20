УФАС выявил нарушения в деятельности пермского сердечно-сосудистого центра

СЕГОДНЯ 10:29 2019-05-20T10:29:45+03:00

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Пермский сердечно-сосудистый центр закупал товары с нарушением законодательства. Весной текущего центр ФГБУ «ФЦССХ им. С.Г. Суханова» Минздрава России проводил аукцион на поставку бинтов, повязок, медицинских перчаток и других необходимых товаров. Однако в требованиях к товарам пермские антимонопольщики выявили нарушения.

- В технической документации к закупке были установлены многочисленные требования к товарам. Так, в требованиях к мешкам для крови были указаны требования, которым соответствуют мешки только одного производителя, что нарушает п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона о закупках. Из 15 позиций, указанных в закупке, требования сразу к нескольким товарам были указаны подобным образом, что является нарушением действующего законодательства и ограничивает конкуренцию на данном рынке, - сообщили в пресс-службе УФАС.

Должностные лица, допустившие нарушение законодательства будут привлечены к административной ответственности. Заказчик должен устранить нарушение в кратчайшие сроки. Пермская антимонопольная служба проконтролирует устранение нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU