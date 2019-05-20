В день «Последних звонков» в Перми запретят продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 09:38 2019-05-20T09:38:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 22 мая, в пермских школах состоятся последние звонки. В этот день в городе будет запрещена продажа алкогольной продукции.

- Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба администрации города

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми выбрали единый день для «Последнего звонка» В департаменте образования обозначили день, когда у выпускников школ состоятся торжественные линейки. В среду, 22 мая, во всех школах Перми пройдут торжественные линей, концерты и награждения выпускникам скажут напутственные слова. После «Последних звонков» выпускники начнут сдавать государственные экзамены. Первое испытание предстоит пройти девятым классам 24 мая, в этот день пройдут экзамены по иностранному языку. 27 мая сдавать Единый государственный экзамен по географии и литературе будут одиннадцатиклассники.

ИСТОЧНИК KP.RU