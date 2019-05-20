В Перми выбрали единый день для «Последнего звонка»

СЕГОДНЯ 09:29 2019-05-20T09:29:03+03:00

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В департаменте образования обозначили день, когда у выпускников школ состоятся торжественные линейки. В среду, 22 мая, во всех школах Перми пройдут торжественные линей, концерты и награждения выпускникам скажут напутственные слова.

- В 2019 году в Перми 11 класс заканчивают более 5 тысяч учащихся, 9 класс –10 тысяч школьников, - сообщают в ведомстве.

После «Последних звонков» выпускники начнут сдавать государственные экзамены. Первое испытание предстоит пройти девятым классам 24 мая, в этот день пройдут экзамены по иностранному языку. 27 мая сдавать Единый государственный экзамен по географии и литературе будут одиннадцатиклассники.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми прошел «Забег.РФ». В воскресенье, 19 мая, Пермь впервые приняла федеральный беговой проект - Всероссийский полумарафон «Забег.РФ». В этот день в 20 городах России - от Москвы до Владивостока - одновременно на старт вышли 250 тысяч бегунов. Пробежать по улицам Перми собрались более 2200 спортсменов из Москвы, Пермского края, Удмуртии, Свердловской и Томской областей, Ханты-Мансийского Автономного округа. Самому «взрослому» бегуну – 77 лет, самому юному – 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU