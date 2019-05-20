Как правильно измерять артериальное давление

СЕГОДНЯ 09:19 2019-05-20T09:19:04+03:00

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В жаркую летнюю погоду скачки артериального давления — обычное дело. Поэтому, чтобы обезопасить своё здоровье, лучше держать под рукой тонометр и регулярно самостоятельно измерять давление. Делать это несложно, но лучше соблюдать несколько простых правил, чтобы не ухудшить точность результатов.

Какой прибор использовать

Для самостоятельных измерений лучше купить автоматический тонометр, потому что пользоваться стетоскопом в одиночку неудобно, и он требует особых навыков в обращении. Автоматические тонометры тоже могут показывать не совсем точные результаты, если, например, неправильно подобран размер манжеты. Поэтому перед покупкой измерьте окружность той части руки, которую будет обхватывать тонометр. Чтобы прибор не «путался в показаниях», покупайте тонометр в аптеках или специализированных магазинах и не старайтесь слишком сильно сэкономить. Обязательно изучите инструкцию перед применением и вовремя меняйте батарейки.

Как пользоваться тонометром

Не торопитесь. Посидите пять минут в спокойной обстановке: не стоит измерять давление сразу после физической нагрузки. За полчаса до измерения не курите и не пейте кофе. Сядьте на стул, чтобы спина была ровной. Не скрещивайте ноги. Они должны стоять на полу так, чтобы колени не поднимались высоко. Закатайте рукава, а лучше снимите одежду с длинными рукавами, чтобы легко надеть манжету на руку.

Положите руку, на которой проводите измерение, на ровную поверхность так, чтобы манжета тонометра находилась примерно на уровне сердца. Иногда для этого надо подложить под руку подушку. Правильно наденьте манжету: её нижний край должен находиться на 2–2,5 см выше локтевого сгиба. Зафиксируйте манжету так, чтобы под неё можно было просунуть 1–2 пальца. Провода должны выходить с внутренней стороны локтя, чтобы чувствительные элементы тонометра зафиксировали пульс. Следите, чтобы все трубки лежали ровно, не перепутывались и не образовывали петли.

Как измерять давление

Запустите программу, чтобы тонометр наполнил манжету воздухом, или накачайте её самостоятельно, в зависимости от того, какую модель вы используете. Подождите, когда прибор спустит воздух, или откройте клапан и выпустите воздух сами. Запишите показания тонометра и через пару минут повторите измерение на второй руке. Давление выше 140/90 — высокое, ниже 90/60 — низкое. Чтобы понимать, что для вас норма, а что нет, измеряйте давление каждый день в одно и то же время и в одних условиях и записывайте показания. В этом случае, если вы почувствуете, что что-то не так, вы сможете определить, есть ли у вас проблемы с давлением.

Что делать при повышенном артериальном давлении

Оптимальное артериальное давление для взрослого человека — 120/80 мм рт.ст. Норма колеблется в пределах 130/85 мм рт.ст.. От 140/159 мм рт.ст. начинается первая степень гипертонии. Если у вас стабильно повышенное артериальное давление, это повод пересмотреть свой образ жизни, чтобы не подвергаться риску смертельно опасных сердечно-сосудистых заболеваний.

Увеличьте двигательную активность, откажитесь от курения и алкоголя и нормализуйте свой вес. Спите не менее 7-8 часов в сутки. Обратите внимание на свой рацион: лучше максимально уменьшить потребление соли (до 5 г в сутки), при этом съедать не менее полкило овощей и фруктов в день. И, пожалуйста, избегайте стрессов. Каждый день измеряйте артериальное давление, записывайте результаты. Будьте внимательны к своему здоровью!

Информация от Пермского краевого центра медицинской профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU