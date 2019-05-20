В июне в Перми состоится «Бизнес-пикник» для предпринимателей

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-20T09:03:48+03:00

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1 июня в Перми состоится масштабный бизнес-фестиваль «Бизнес-пикник» для начинающих и действующих предпринимателей, а также тех, кто интересуется бизнесом, но не знает, с чего начать.

В течение всего дня на «Бизнес-пикнике» будут функционировать 18 открытых площадок по актуальным бизнес-темам: инвестиции в малый бизнес, молодежное предпринимательство, пиар для малого бизнеса, цифровой бизнес, спортивная трансформация, личный бренд и другие. Успешные бизнесмены со всей страны приедут, чтобы поделиться опытом с начинающими и действующими предпринимателями Пермского края.На пикнике будут интерактивные площадки: бизнес-свидания, бизнес-квест, выставка партнеров, пикник для детей и спортивные секции.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал значимость бизнеса для развития городского пространства. «Комфорт в городе создается, в первую очередь, малым и средним бизнесом. Мы понимаем, что именно бизнес создает мероприятия, открывает кафе, магазины – все это создает свою атмосферу городов. При этом мы видим прямую связь между развитием городов региона и развитием бизнеса», – отмечал Максим Решетников.

«Бизнес-пикник» официально завершит второй сезон проекта «Бизнес-среда». Проект уже более года успешно реализуется и обучает будущих и действующих предпринимателей основам ведения бизнеса. По словам организаторов мероприятия, на протяжении полугода проводились мероприятия с ведущими бизнес-экспертами со всей страны.

«В прошлом году нам удалось собрать на одной площадке более 2500 тысяч участников. В этом году мы многое изменим, станет вдвое больше интересных площадок, приедут 34 бизнес-эксперта со всей страны, все желающие в формате «Open air» смогут лично пообщаться с предпринимателями, задать им интересующие вопросы и отлично провести время, как на настоящем пикнике», – подчеркнул председатель региональногоотделения «ОПОРЫ РОССИИ» Роман Водянов.

В «Бизнес-пикнике» в этом году примут участие губернатор Пермского края Максим Решетников, президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, министр промышленности Пермского края Алексей Чибисов, главный исполнительный директор «Московской школы PR», преподаватель в SKOLKOVO Startup Academy Татьяна Яковлева, основатель и директор PR-агентства Zebra Company Вероника Кириллова, российская актриса театра и кино теле и радиоведущая Ирина Чеснокова и другие.

Участие в «Бизнес-пикнике» абсолютно бесплатно. Открыта предварительная регистрация.

ИСТОЧНИК KP.RU