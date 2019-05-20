Отключение воды в Перми в мае 2019: краны пересохнут в трех районах города

СЕГОДНЯ 07:19 2019-05-20T07:48:06+03:00

Воды не будет в течение дня

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На предстоящей неделе краны с холодной водой пересохнут в Ленинском, Свердловском, Дзержинском районах.

В понедельник, 20 мая, воды не будет в домах по адресу:

- Н. Островского 15а, 15а лит Б,

- Пермская 10, 17

Во вторник, 21 мая, с 10:00 - 19:00 водой придется запастись жителям Дзержинского и Ленинского районов:

В Дзержинском районе холодную воду отключат в домах по следующим адресам:

- Желябова 3,

- Парковый 13, 13а, 5

- Строителей 26.

В Ленинском районе:

- Екатерининская 114, 98,

- Комсомольский проспект 29,

- Куйбышева 16, 31, 33, 36

В субботу, 25 мая, с 9:30 - 19:00 воду отключат в следующих домах:

- Васильева, 1, 3, 3Б

- Гусарова, 11, 13, 20, 5, 7, 9, 9/2, 9А

- Лодыгина, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 52А

- Тбилисская, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 29

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермской краевой администрации чиновников заменит робот. Согласно техническому заданию робот должен уметь общаться с жителями и гостями Пермского края, регистрировать гостей или выдавать им временные пропуски, помогать найти нужный кабинет и отвечать на некоторые вопросы

ИСТОЧНИК KP.RU