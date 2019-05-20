2019-05-20T12:47:11+03:00
Происшествия

В Прикамье нашлась пропавшая 30-летняя женщина

Она пропала 10 мая
Лилия Абибулаева
Поделиться:
фото из личного архивафото из личного архива
Изменить размер текста:

17 мая появилось сообщение о том, что в Соликамске пропала 30-летняя Мария Б. Пост о пропаже Марии Б. разместили в социальных сетях знакомые девушки. 30-летняя женщина ушла из дома 10 мая. Телефон был отключен, на звонки женщина не отвечала.

Родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

В субботу, 18 мая, стало известно, что женщина нашлась.

- Мария Б. найдена. Живая и невредимая. Спасибо всем, кто помогал в поисках, - сообщили волонтеры поискового центра «Регион59».

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк, страдаюший потерей памяти, найден живым. В Перми нашли 62-летнего Сергея Р. Как сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, он найден живым. Напомним, Сергей Николаевич ездил в больницу, находящуюся в районе гипермаркета «Лента», а после этого пешком отправился домой, на улицу Рабочая. Но домой не пришел. И в течение почти суток о нем ничего не было известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми продолжаются поиски пенсионерки с болезнью Альцгеймера
В Прикамье закрыли опасный торговый центр
«Остались кроссовки и куртка»: на камской ГЭС женщина пыталась совершить суицид
Пермячка отсудила у приставов 100 тысяч за сорванный отпуск
В Прикамье задержали мужчину за ограбление дачного дома
УФАС выявил нарушения в деятельности пермского сердечно-сосудистого центра
В день «Последних звонков» в Перми запретят продажу алкоголя
В Перми выбрали единый день для «Последнего звонка»
Как правильно измерять артериальное давление
В Перми впервые пройдет благотворительный концерт в поддержку детей, страдающих ихтиозом
В Перми осудили мужчину, который поджег бар
В июне в Перми состоится «Бизнес-пикник» для предпринимателей
Экс-депутата Пермского ЗС Владимира Нелюбина приговорили к 6 годам колонии