МЧС прокомментировали пожар в конном клубе, где погибло 5 лошадей

СЕГОДНЯ 06:34 2019-05-20T06:56:51+03:00

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Вечером в субботу, 18 мая, в конном клубе в Оджоникидзевском районе произошел страшный пожар, в котором погибли животные. К моменту приезда пожарных вся конюшня была объята огнем. Очевидцы сообщают, что ржание попавших в западню лошадей было слышно в соседних домах.

- К моменту прибытия первых пожарных подразделений на частной территории горел жилой дом с надворными постройками. Площадь пожара составляла 165 кв. метров. Была угроза распространения пламени на соседние близко построенные дома. В тушении принимали участие 20 человек личного состава, 7 единиц техники. Работало 5 звеньев газодымозащитной службы. 8 лошадей были эвакуированы в безопасную зону. Открытое горение ликвидировано спустя 50 минут, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Полностью справиться с огнем удалось только спустя 6 часов. Потушив пожар, огнеборцы обнаружили в сгоревшем здании тела пяти лошадей. Причина пожара пока не известна.

По сообщению руководства клуба часть животных выжила, но нуждается в медицинской помощи.

Администрация конного клуба объявила сбор средств на помощь пострадавшим лошадям.

- Мы оказались в крайне тяжёлой ситуации, такого не предвидел никто. Пожар поставил нас в тяжёлую финансовую ситуацию. Поэтому, как бы не хотелось, нам придётся просить помощи у неравнодушных, - сообщают в администрации клуба.

Если кто-то хочет оказать помощь, просьба позвонить по телефонам: 8-912-88-59-444, 8-908-279-07-72, 8-912-988-99-73, 8-908-260-88-67.

ИСТОЧНИК KP.RU