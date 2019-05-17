Названы имена десяти самых богатых депутатов Пермской думы

СЕГОДНЯ 19:06 2019-05-17T19:06:56+03:00

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Депутаты Пермской городской думы опубликовали данные о своих доходах за 2018 год.

Десятку самых богатых народных избранников возглавил Владимир Плотников. Он заработал за год более 150 миллионов рублей.

На второй строчке рейтинга - директор строительной компании «Орсо групп» Михаил Бесфамильный, доход которого составил 83,8 миллиона рублей.

Третье место – у Александра Филиппова, который заработал 17 миллионов рублей.

Генеральный директор АО «ПЗСП» Алексей Демкин задекларировал годовой доход в 16,3 миллиона.

Далее следуют Илья Лисняк - 9 миллионов, Алексей Оборин – 6 миллионов, Надежда Агишева и Юрий Уткин – у каждого по 5,6 миллионов. 5,4 миллиона заработал Андрей Полуянов и замыкает десятку Наталья Рослякова — у нее 4,7 миллиона.

Самые маленькие доходы указали Сергей Захаров – 206 тысяч и Александр Колчанов - около 122 тысяч рублей в год.

ИСТОЧНИК KP.RU