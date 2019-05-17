Житель Прикамья убил знакомого и застрелил сторожевую собаку

СЕГОДНЯ 15:35 2019-05-17T15:41:54+03:00

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В Прикамье осудили 42-летнего жителя Октябрьского района. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в марте прошлого года мужчина напился, взял малокалиберный карабин, который незаконно хранил у себя дома, и пошел к дому знакомого. Вместе с ним отправился 34-летний односельчанин.

- Во дворе мужчина застрелил сторожевую собаку, ворвался в дом, где из карабина произвел два прицельных выстрела в хозяина, - сообщили в пресс-службе. - От полученных ранений потерпевший скончался на месте. После этого второй осужденный собрал отстреленные гильзы, стер отпечатки пальцев с карабина. Кроме этого, несмотря на реальную возможность, в правоохранительные органы о совершенном убийстве не сообщил.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "убийство", "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов" и "укрывательство преступлений".

Суд приговорил 42-летнего преступника к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его напарнику придется заплатить штраф в размере 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU