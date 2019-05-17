2019-05-17T14:40:49+03:00
Общество

В Перми частично затопило Северное кладбище

Местные активисты боятся, что в воду попадут продукты разложения
Елена КОНОВА
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Фото из группы "Гражданский патруль"Фото из группы "Гражданский патруль"
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В Перми в очередной раз затопило часть Северного кладбища. Как сообщили в группе активистов «Гражданский патруль», существует опасность попадания в питьевую воду продуктов разложения. Как сообщили СМИ, проблема на Северном кладбище возникла еще в 2017 году, но никаких мер предпринято не было.

- Центральная аллея Северного кладбища, 119 квартал - весь в воде, 64 квартал полностью под водой, - пишут активисты. - Из могил выходят газы, все пузырится.

Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, сейчас на территории Северного кладбища ведутся работы по реконструкции с устройством дополнительных площадей для захоронения.

- Работы проводятся с привлечением тяжелой дорожной техники, в связи с чем на автомобильных дорогах в щебеночном исполнении на территории кладбища весной не проводились работы по планировке и досыпке щебня, - рассказали в пресс-службе. - До конца мая часть новой территории кладбища будет передана под захоронения, и подрядная организация приступит к строительству водоотводных сооружений и автомобильных дорог.

Также в ведомстве пояснили, что весной на кладбище проведены работы по прочистке водоотводных систем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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